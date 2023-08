Fiumicino | stretta a Ferragosto | stop ai falò sulla spiaggia

(Di lunedì 14 agosto 2023)– Il sindaco diMario Baccini ha firmato un’ordinanza restrittiva in occasione di, come già molti Comuni del litorale hanno fatto. Secondo quanto si legge, vietato in tutto il litorale del territorio comunale dal 13 agosto al 15 agosto 2023 dalle ore 21,00 alle ore 7,00 la detenzione, a qualsiasi titolo, il trasporto, con qualsiasi mezzo di legna da carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione dei fuochinonché il divieto di installare tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori. Disposto che la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine assicurino il rispetto della presente ordinanza mediante appositi controlli. Nei confronti dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Faro online, il tuo ...

L’americana Christi Warner aveva 24 anni quando rimase coinvolta nell’attacco palestinese allo scalo romano: era diretta in Arabia Saudita. Cinquant’anni dopo, ha deciso di raccontare la sua verità su ...Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - Si chiama 'Moving Data' l’installazione interattiva che da oggi – e per le prossime 6 settimane - i passeggeri del Leonardo da Vinci provenienti da tutto il mondo potranno ...