Fiumicino | Giunta di Ferragosto | accordi con Anas per opere da 150 milioni

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 14 agosto 2023)– Unacomunale “di” di confronto e programmazione: è quella tenutasi oggi, 14 agosto 2023, in cui “abbiamo stretto importanticon”. A darne notizia sui suoi canali social è il sindaco di, Mario Baccini. Glisono finalizzati a “realizzareper 150di euro – spiega il Sindaco – nel comune di”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale ...