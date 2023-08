Firenze | tavolini all’aperto | Palazzo Vecchio aumenta le sanzioni Fino a 400 euro

(Di lunedì 14 agosto 2023) Linea dura disu chi viola le regole acon un aumento delleche arrivanoa 400per chi non rispetta i principali divieti del regolamento Unesco e quello dell'utilizzo improprio delle occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto

Boom di controlli e di violazioni nel 2023, la giunta comunale intervieneLa linea dura prevede una multa che aumenta da 50 a 400 euro non solo per chi ecceda gli spazi concessi con sedie eo dehors abusivi (con il ritiro della concessione di suolo pubblico dopo ...Salgono a 400 euro le sanzioni per chi viola il regolamento dehors in centro storico. Cambiano anche le sanzioni per chi infrange il regolamento Unesco. Nardella e Bettarini: "Stretta necessaria per ...

Firenze, sedie e tavolini senza autorizzazioni: stangata sulle multe LA NAZIONE

Cambiano anche le sanzioni per chi infrange il regolamento Unesco. Nardella e Bettarini: “Stretta necessaria per disincentivare le infrazioni con misure adeguate” ...Come scritto da La Repubblica (Firenze) a centrocampo tutto dipenderà dal futuro di Amrabat. Il marocchino è stato schierato titolare nella penultima amichevole al Franchi e ...