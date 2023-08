Fiorentina | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si prospetta una nuova stagione ale la redazione di 11contro11 si prepara a commentare ile dare consigli sulla. I viola sono hanno concluso un’annata importante, conquistando la finale di Coppa Italia e Conference League, perdendo però contro Inter e West Ham rispettivamente. Il piazzamento all’ottavo posto in Serie A non consentirà una partecipazione alle coppe europee, salvo penalizzazioni per la Juventus. Obiettivo: lottare per un piazzamento in Europa e magari, chissà, a un sogno di un altro trofeo: da finalista di coppa nazionale, la squadra di Vincenzo Italiano prenderà parte al nuovo formato della Supercoppa Italiana., gli acquisti delAcquisti: Sabiri (c, Sampdoria), Parisi (d, Empoli), Arthur (c, ...