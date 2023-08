Fiorello | “Mi hanno tolto un dente con una tenaglia frantumandomi l’osso della mascella | un disastro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Mi tolsero uncon una”. Fiorella scherza? Ma nemmeno per idea. Lo showman siciliano, in una lunga intervista rilasciata al CorriereSera, ha ricordato un episodio incredibile accadutogli nei primi anni Ottanta, quando si era gettato anima e corpo nel mondo dell’animazione turistica. Il ragazzotto siculo viene infatti ingaggiato prima come barista nel villaggio turistico di Augusta (in Sicilia) poi a fine stagione viene promosso animatore “per l’inverno”. A quel puntostupito chiede quale stagione invernale animerà visto che in Sicilia è tutto chiuso. Il capo Valtur cala l’asso esbianca: nel nostro villaggio in Costa d’Avorio. È qui che inizia una sorta di ...