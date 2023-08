(Di lunedì 14 agosto 2023) Non hannodato esito le ricerche del ragazzo di 29 anni, e non di 25 come si era appreso in precedenza, scomparso intra Cetara ed Erchie. Il giovane, che è salernitano, sarebbe caduto in ...

Il giovane, che è salernitano, sarebbe caduto inmentre stava facendo un'escursione in barca con altri due amici e poi colpito forse dall'elica dell'imbarcazione. La zona è stata perlustrata ...L'impatto è stato devastante ed il 29enne con ogni probabilità è finito in fondo al. Scattato l'allarme, al largo del porto di Cetara si sono mobilitati i mezzi di soccorso di Capitaneria di ...Il giovane aveva noleggiato con due amici una imbarcazione a Salerno per trascorrere una giornata in. Verso le 17 l'incidente, mentre erano al largo di Cetara, in Costiera Amalfitana. La ...

Finisce in mare durante gita con amici, ancora nessuna traccia Euronews Italiano

Non hanno ancora dato esito le ricerche del ragazzo di 29 anni, e non di 25 come si era appreso in precedenza, scomparso in mare tra Cetara ed Erchie. (ANSA) ...Tragico incidente in Costiera Amalfitana, morto un giovane tranciato dall'elica della barca. Ferito un altro ragazzo che era con lui ...