Sinner si procura un terzo match point elo converte guadagnando la finale.Sinner ha battuto l'americano Tommy Paul nella semifinale del torneo Atp 1000 di Toronto, accedendo cosi' ...Puoi dirci come sei riuscito a rimanere concentrato durante uno scambio così lungo e come ti sei sentito quandohai ottenuto il puntoSinner : " Stanco [dichiara sorridendo, ndr] . ...Nel secondo set, sul 2 - 1, Paul chiede l'intervento del fisioterapista che lo massaggia per ... Sinner si procura un terzo match point elo converte guadagnando la finale.

Finalmente Jannik Sinner: campione al Masters 1000 di Toronto Vanity Fair Italia

TORONTO - Jannik Sinner è campione di un Masters 1000. A Toronto l’altoatesino batte per la quinta volta in carriera Alex De Minaur, 6-4 6-1 e sale al numero 6 del ranking mondiale eguagliando la mi ...Al termine di una finale dominata in lungo e in largo, l'azzurro conquista il secondo titolo della sua stagione dopo il trionfo ottenuto a Montpellier ad inizio anno ...