Ficco-Trotta Saues | “Pochi medici e mal tutelati”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“e mal, troppe intollerabili aggressioni. Non è più possibile lavorare in queste condizioni”. Lo afferma Raffaele, presidente delCampania, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, esprimendo la solidarietà del sindacato guidato dal presidente nazionale Paolonei confronti della dottoressa (peraltro coordinatrice regionaledella Campania) e dell’infermiera aggredite nel Pronto Soccorso dell‘ospedale Maresca di Torre del Greco (Na). “Servono innanzitutto più assunzioni e nei tempi più brevi possibili – afferma-, ma chiediamo anche provvedimenti ad hoc veramente risolutivi per fermare una volta e per tutte le aggressioni contro idi ...