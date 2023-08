Ferragosto dei divieti | no a falò e alcol | multe in arrivo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nell’estate degli aumenti dei prezzi e delle vacanze che hanno subito rincari esorbitanti, gli italiani sono pronti a festeggiare, festa che da sempre segna il tramonto della stagione delle ferie per i lavoratori e delle vacanze da scuola per gli studenti. Un giorno, che tra la notte del 14 e l’intera giornata del 15, è fatta spesso di serate passate in spiaggia in compagnia di amici e parenti, o anche di grigliate e, ma che come ogni anno porta con sé tanti rischi. Diversi comuni, infatti, hanno deciso di utilizzare il pugno duro in vista della festa, conimposti che se trasgrediti possono portare asalatissime e trasformare un giorno di gioia in uno davvero amaro. IperDa Nord a Sud, infatti, sono diverse le amministrazioni comunali ...