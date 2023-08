Ferragosto da incubo a Catania |  aeroporto chiuso fino alle 20 per l' Etna

'Sarà unamaro per tanti agricoltori: la politica va in vacanza ...di maggio ad oggi ci sono state solo tante spese... e se un mese in più a Roma sembra poca cosa, in Romagna è un...... arrivano i giornicol caldo Il colonnello prova '... Fine dell'estate dopoCosa sa Giuliacci, la sentenza ...... arrivano i giornicol caldo L'esperto prosegue la sua ... Meteo, "burrasca di": ecco quando finisce l'estate