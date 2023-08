Ferragosto da bollino rosso | ecco le città più calde nei prossimi giorni

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le temperature sull’Italia sono tornate a salire e per il 15 agosto è previsto clima caldo e afoso. Secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, per domani e dopodomani lecon il rischio maggiore sono tre. E l'anticiclone africano Nerone potrebbe rimanere protagonista almeno fino al 20 agosto

...città darosso - insieme a Firenze e Bolzano - sul bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dopo quindici giorni in cui le temperature sono state nella norma, il giorno di...Sono queste le novità contenute nel nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) del Lazio, che assegna unindicativo del rischio. Come ...E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend danero ...Il" sottolinea la Coldiretti " resta comunque il momento clou delle vacanze ...

Ferragosto, traffico da bollino nero in Alto Adige RaiNews

Nuova allerta meteo per il caldo a Firenze: oggi la città è bollino arancione, mentre sarà bollino rosso per Ferragosto e per il 16 agosto.Firenze, 14 agosto 2023 – Il caldo torna, in modo intenso, a Firenze. Per oggi, 14 agosto,si legge in una nota del Comune che segue il nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia del ...