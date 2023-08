Ferragosto | Comunità di Sant’Egidio organizza attività solidali | “Non lasciamo soli i più fragili”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Pranzi per i poveri e iniziative nelle carceri - Zuccolini: "Momento difficile tra aumento del costo della vita e guerra in Ucraina" Unall’insegna delladarietà da parte delladi, che hato, per domani una serie di eventi in diverse città italiane per far sì che anche gli anziani, le persone senza dimora, i migranti e i carcerati possano celebrare serenamente la ricorrenza. “In un momento difficile per via di tanti fattori – l’aumento del costo della vita, la guerra in Ucraina, le situazioni sempre più complicate all’interno delle nostre carceri – crediamo che sia necessario incrementare le iniziative didarietà e inclusione”, dice all’AdnKronos Roberto Zuccolini, portavoce delladi ...