Ferragosto | Coldiretti Ixè | “Griglie accese per 3 italiani su 4”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Se la maggioranza assoluta tra i patiti del barbecue preferisce quelle a base di carne (52%), un 34% si orienta su quelle miste, un 8% su quelle di pesce mentre ridotta è la percentuale dei vegetariani (6%) Quasi tresu 4 (74%) colgono l’occasione della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine/Ixè che per sostenere una delle passioni più radicate tra glicon il primo vademecum per aiutare i vacanzieri a valorizzare al meglio la grigliata ma anche a prevenire il rischio incendi. Se la maggioranza assoluta tra i patiti del barbecue preferisce quelle a base di carne (52%), un 34% si orienta su quelle miste, un 8% su quelle di pesce mentre ridotta ...