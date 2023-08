Ferragosto 2023 | sei cose da sapere sulla festa dell' estate

... l'elbano Roberto Fois, che fa il manager ma suona anche in una pop band e vorrebbe piazzarsi al festival "The great tribute show" per fare da supporter alla Jovaband tribute di: "A luglio ...0 Controlli serrati dei Carabinieri della Stazione Forestale di Marcianise ai rivenditori di prodotti ittici con l'approssimarsi della festività del. I militari, nel corso di un controllo effettuato in una pescheria di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, volto a verificare la corretta commercializzazione di prodotti ittici, ...Che all'altezza di, non ha ancora finito di incendiare l'atmosfera estiva ed è pronta a regalare altri capolavori in serie alla sua platea. Ogni volta, gli applausi sono garantiti e ...

Ferragosto 2023: eventi, feste e sagre. Cosa fare in Lombardia nel ponte del 15 agosto IL GIORNO

La città si svuota in vista del Ferragosto. Oltre al mare,i turisti scelgono la campagna e i borghi montani. Dopo numeri da record con il picco registrato a luglio… Leggi ...Un dj set di qualità, firmato Samuel Umberto Romano, frontman dei Subsonica. E poi un concerto al Teatro del Mare con Alex Britti. Sono due gli appuntamenti, entrambi a ingresso gratuito, del Ferragos ...