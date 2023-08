Fenerbahçe | UFFICIALE l'arrivo di Ünder | incassa anche la Roma

Commenta per primo Dall'Inghilterra alla Turchia, nuova esperienza per Fred . La notizia è ora: il centrocampista brasiliano lascia il Manchester United per trasferirsi al Fenerbahce. Lo rende noto la squadra di Istanbul con un comunicato, in cui si specifica che per il tesseramento ...Proseguirà in Turchia la carriera di Fred. Il trentenne centrocampista brasiliano lascia il Manchester United a titolo definitivo per passare al Fenerbahce. A dare l'annuncioil club turco sui suoi canali social. Nelle casse dei Red Devils 10 milioni più 5 di bonus.Ousmane Dembélé dal Barcellona al Psg,anche Kane al Bayern, l'ex bomber del Tottenham cambia maglia per circa 100 milioni di euro più bonus. Ecco tutti i principali movimenti all'estero di ...