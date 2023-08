Femminicidio in Alto Adige | 21enne uccisa a coltellate dall’ex

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 agosto 2023)in, Celine Frei Matzohl è stata trovata priva di vita nell’appartamento dell’ex: l’uomo è stato arrestato mentre tentava di fuggire in Austria Di Celine Frei Matzohl si erano perse le tracce nella giornata di sabato. Il padre e la madre della ragazza si erano rivolti ai carabinieri ieri mattina non vedendola rincasare. Da qui le ricerche e la tragica scoperta. La 21 enne di Corces, – dipendente dell’hotel Maria Teresa a Silandro e per un consorzio agricolo – è stata trovata priva di vita nell’abitazione del suo ex, in via Molini a Silandro. Intanto l’ex fidanzato, un uomo di origini turche di 28 anni, si era dato alla fuga. Nell’appartamento di via Molini, il medico legale intervenuto sul posto, avrebbe accertato che si trattava di morte violenta. A pochi passi dalla giovane vittima è stata anche trovata l’arma ...