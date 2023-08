Femminicidio di Silandro | l' assassino si era licenziato per pedinare l' ex fidanzata

Poche ore dopo il corpo della ragazza è stato trovato senza vita nell'appartamento di Omer Cim, a. In casa c'era anche un coltello che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere l'arma del ...... 21 anni , era nella casa dell'ex fidanzato, a, in Val Venosta, dilaniato dalle coltellate: fendenti sferrati con violenza quasi a fare scempio del corpo. Si tratta del 73esimo...Emergono nuovi scenari sull' omicidio di Celine Frei Matzohl, la 21enne uccisa a Bolzano, per il quale è stato fermato l'ex fidanzato della giovane, il 28enne Omer Cim. Lo stesso infatti, che in ...

Femminicidio di Silandro, cosa sappiamo della morte di Celine Frei Matzohl Today.it

Celine Frei Matzhol aveva denunciato Omar Cim per stalking e voleva festeggiare con gli amici la fine di quella relazione ma è stata uccisa prima ...Celine Frei Matzhol, una giovane donna di 21 anni, che in passato è stata legata sentimentalmente a Cim, aveva lasciato l'uomo che ha voluto fargliela pagare ...