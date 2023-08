Femminicidio di Celine Frei Matzohl | la vittima aveva già denunciato l’ex compagno E lui si era licenziato a fine luglio per pedinarla

(Di lunedì 14 agosto 2023) Lo scorso giugnoMatzhol, spaventata dai comportamenti violenti di Omer Cim, loai carabinieri per reati legati al codice rosso. La 21enne trovata senza vita, con il corpo dilaniato dalle ferite, nell’appartamento del suo exa Silandro, in provincia di Bolzano,paura. “Tutti sapevamo cheveniva maltrattata. Lui era violento, alzava spesso le mani, e se la gente mormora qualcosa di vero ci sarà. Infatti io ho raccolto un po’ di informazioni”, dice all’Ansa Dunja Tassiello, assessora del Comune di Silandro.trovato la forza di lasciare quelviolento e voleva festeggiare con gli amici ladi quel rapporto tossico, organizzando ...

