Femminicidio a Bolzano | si aprono nuovi scenari

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sinuove strade per l’omicidio di Celine Frei Matzohl a. Omer Cim, ex fidanzato della ragazza, è stato fermato dalle forze dell’ordine a tal riguardo. Secondo la testimonianza da alcune persone che lo conoscono, a fine luglio il 28enne si era licenziato dall’hotel dove lavorava per pedinare la 21enne. Un inseguimento di un L'articolo proviene da Il Difforme.

Celine Frei Matzohl, la 21enne trovata morta ieri a Silandro () aveva sporto denuncia nei confronti dell'ex, Omer Cim, uomo 28enne proprietario dell'appartamento dove è stato rinvenuto il corpo della donna. La denuncia verso l'uomo, che ieri è stato ...Omer Cim, il giovane turco di 28 anni arrestato con l'accusa di aver commesso un omicidio a coltellate, è stato detenuto ieri nella sua residenza a Silandro (), dove è avvenuto il tragico evento. La vittima è Celine Frei Matzhol, una giovane donna di 21 anni, che in passato è stata legata sentimentalmente a Cim. È emerso che Cim aveva adottato ...- - > La strada di Silandro, in provincia di, in cui si trova la casa dove è stata trovata morta Celine - Ansa . L'orrore si è presentato ... Si tratta del 73esimonel 2023 in Italia,...

Femminicidio a Bolzano, uccisa a coltellate a 21 anni. arrestato l'ex in fuga verso l'Austria dopo sparatoria con i carabinieri corrieredeltrentino.corriere.it

Celin Frei Matzhol, 21 anni, è stata uccisa a Bolzano dall'ex fidanzato, nascosto dietro l’incapacità di accettare la fine della storia.Celine Frei Matzhol aveva denunciato Omar Cim per stalking e voleva festeggiare con gli amici la fine di quella relazione ma è stata uccisa prima ...