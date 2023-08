Feltri e il bimbo abbandonato tra i rifiuti | orribile | cosa possiamo fare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) I numeri danno i brividi: ogni anno, soltanto in Italia, sarebbero circa 3 mila i neonati abbandonati alla nascita, di questi solamente 400 si salvano poiché lasciati nelle strutture sanitarie. Per ogni piccolo messo al sicuro altri 10 muoiono senza che ve ne sia alcuna traccia. Questi ultimi, infatti, vengono uccisi in casa e poi sepolti chissà dove, o gettati nelle discariche, magari ancora in vita, oppure in luoghi degradati o deserti, dove non vi è speranza che anima si accorga di loro. Sono così condannati a morte, e che morte! Nemmeno vengono al mondo e già sperimentano sulla loro pelle la parte peggiore dell'umanità. È un paradosso eppure iltrovato ieri mattina nel centro di Taranto, tra i sacchi dell'immondizia, pur avendo conosciuto la tragedia del rifiuto, è fortunato rispetto a coloro che nascono e crepano nel giro di pochi minuti o poche ore. ...