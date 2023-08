Fazzolari | “Il Pd è surreale sul salario minimo | gli stipendi sono calati quando c’erano loro al governo”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 agosto 2023) «Siamo arrivati alereditando una situazione disastrosa su salari e lavoro. Negli ultimi dieci anni, cioé durante i governi dei paladini del, le retribuzioni italianecalate, mentre nel resto d’Europa salivano. Parallelamente, la crescita economica è rimasta prossima allo zero. Èche i responsabili di questo dramma scoprano oggi la ricetta miracolosa del». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista, in un’intervista a “La Verità”, definendo quella sul«una proposta molto forte sul piano comunicativo, in pratica un ottimo titolo. Ma le criticita’ restano. Dal nostro punto di vista, non esiste crescita dei salari ...