(Di lunedì 14 agosto 2023) Periodo di Ferragosto, periodo di aste iniziali del. L’edizionedel “gioco più bello del mondo dopo il calcio” scatterà di pari passo con l’avvio della Serie A del fine settimana in arrivo e sarà tutta da valutare con estrema accuratezza. Quali sono i giocatori da prendere? Quali da evitare? Quali le? Andiamo a scoprirli tutti squadra per squadre. ATALANTA Gli orobici danno il via alla nuova stagione con diverse novità importanti a livello di formazione. Gli arrivi sono davvero interessanti con elementi che andranno a riscrivere il reparto offensivo (Scamacca e El Bilal Tourè), quindi giocatori che andranno ad elevare tutto lo schieramento di mister Gasperini. DA PRENDERE: Koopmeiners SCOMMESSA: Bakkers IL NOSTROO: El Bilal Tourè BOLOGNA Dopo una annata iniziata ...

Chi prendere all'asta del- 2024 ruolo per ruolo, le indicazioni sui giocatori di Serie B da acquistare e da evitare Il campionato di serie B/2024 questa stagione si presenta al via monco, a causa dei ...Siamo vicini alla ripresa di uno dei giochi più amati e seguiti in Italia: il. Il gioco per molte leghe inizierà quando la Serie A taglierà il nastro di inaugurazione del campionato- 2024. A volte decisivi, sicuramente importanti saranno i rigoristi di tutte ......In questa sezione saranno inserite le liste dei giocatori convocati , giornata dopo giornata dagli allenatori per la partita di campionato . Fanno riferimento a campionato di Serie A/...

Fantacalcio 2023-2024: i consigli per l’asta. Certezze da bonus, scommesse e possibili sorprese OA Sport

Uno strumento utile per formare buone accoppiate di portieri è sicuramente la Griglia portieri che Fantacalcio.it mette a disposizione dei fantallenatori subito dopo la stesura dei calendari della ...L'Astainspiaggia, la super asta di Fantacalcio, è arrivata a Rimini per la sua seconda edizione, con Ludovico Rossini e Antonio Giordano di Fantacalcio.it e altri esponenti dei maggiori siti specializ ...