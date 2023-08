Falce | martello e insulti | vandalizzata sede di Fratelli d' Italia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ignoti hanno vandalizzato ladid', componendo con la vernice frasi offensive ed inneggianti alla rivoluzione comunista. Il partito: "Quando non si hanno argomenti, il vandalismo è l'unica via. Non ci lasceremo intimidire"

scritte offensive che hanno imbrattato i muri e le vetrate dell'edificio, maldestramente ma inequivocabilmente firmate con falce e martello. "È evidente che una certa parte politica ha interesse a fomentare odio" dichiarano in una nota il capogruppo in consiglio comunale. Tra le scritte che è possibile leggere, "fasci infami", 'rivoluzione' e una falce e martello. 'Semplicemente una vergogna. La violenza fisica, verbale e scritta non deve mai esistere.

