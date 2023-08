(Di lunedì 14 agosto 2023)è un progetto open source curato da Enrico Lain e Saverio Massaro, ospitato nel 2021 all’interno del Padiglione Italia “Comunità Resilienti” alla Biennale di Architettura.è first appeared on il manifesto.

IL NO DEL BARCELLONA - Scartata quasi da subito l'ipotesi Barcellona, sempre alle prese con i paletti delFinanziario per il quale devono far quadrare tutti i conti. Inoltre, secondo quanto ...... allestito per l'occasione sul Piazzale della Libertà, con la splendida Rotonda a Mare come sfondo, si sono confrontati con sportività e sano spirito agonistico, mettendo in evidenzae ...... a Ponte di Piave, il tempio del ciclista trasmette il senso più autentico dello sport dove i valori quali la lealtà ed il rispetto ci fanno tornare alla mente quel leggendario gesto ditra ...

Fair Play: dall’Assemblea Costituente all’Ambasciata dei Non Umani Il Manifesto

Dopo aver dato lezioni di morale alla Juventus per le presunte simulazioni di Juan Cuadrado, il popolo interista ha potuto ammirare stasera la vergognosa sceneggiata di Lautaro ...José Mourinho decide di togliere Aouar senza fare entrare nessuno e la sua Roma resta in dieci come gli avversari. Una scelta dettata dal fair play ma anche dalla necessità di non far infortunare ness ...