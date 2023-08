Facebook o X? L’incontro Musk-Zuckerberg passa anche dalla trasmissione dell’evento

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nel monografico di oggi su Giornalettismo, abbiamo analizzato tutte le chiavi critiche (condite dal sapore amaro dell’assurdo) legate aldi lotta (non sappiamo ancora se ci saranno regole di una determinata disciplina, né la location, né la data) a mani nude tra Marked Elon. In attesa di conoscere ulteriori dettagli, proviamo in questo articolo ad approfondire una dinamica strutturale legata alla piattaforma che dovrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) ospitare la diretta. Perché si è parlato espressamente di una diretta su X e, contestualmente, di una su. Ma ci sono degli aspetti che rendono queste scelte molto differenti tra loro. LEGGI> Perchévogliono darsele di santa ...