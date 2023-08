Fabrizio Corona | piangono tutti per il figlio Carlos | “Avrò cura di te”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 14 agosto 2023)fa commuoverepubblicando un post dedicato alMaria in cui scrive delle parole dolcissime.è stato sempre un personaggio divisivo, uno di quelli in grado di creare sempre scompiglio con le proprie dichiarazioni e le proprie azioni, capace di generare l’interesse di pubblico e stampa con una singola affermazione o con un singolo post. La prova più eclatante di ciò riguarda tutta la gestione comunicativa che l’ex re dei paparazzi ha fatto della sua vicissitudine giuridica. Ancora oggi ci sono due visioni differenti di ciò che è successo: ci sono le persone che ritengono che la punizione decisa in tribunale sia stata giusta e quelli che – sposando la versione di– ritengono invece ...