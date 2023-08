(Di lunedì 14 agosto 2023) Quest’oggi cade l’anniversario delladi, il quale terminò la propria esistenza terrena nelle prime ore del mattino di domenica 14 agosto 1988.da ultime volontà, la notizia della sua dipartita venne divulgata solo a esequie avvenute. Fu pertanto annunciata a mezzogiorno di Ferragosto. Il leggendario imprenditore scomparveveneranda età di 90 anni, tenendo saldamente il timone dell’azienda da lui fondata quasi finofine dei suoi giorni. Da quella data fatidica per la storia dell’automobilismo, sportivo e non solo, sono passati 35 anni. Un arco temporale pari asono i piloti laureatisi Campioni del Mondo a bordo delle vetture marchiate dal Cavallino Rampante con il Drake in vita ...

...sul piano politico sarei interessato che dopo le elezioni ci fossero un gruppo di sei/... inoltre, ricorda che l'ex parlamentare del Psdi "ha attraversato, pressocché indenne, almeno trein ...Fa un buffo effetto vederlo al Quirinale, fra maggiordomi, corazzieri tutticome pentole di ... continuava Calamandrei, Einaudi era stato l'ispiratore e l'esempio, nel corso dianni '...La festa nazionale del Battesimo della Rus' di Kiev, che si celebra il 28 luglio, diventa il resoconto di tutto il periodo post - sovietico, che in- dall'unità universale dei popoli e delle Chiese - giunge oggi sull'orlo della terza guerra mondiale. Ritorna all'anno zero anelando un tempo di pace e perdono, come descritto dalle ...

F1, "sette lustri" dalla scomparsa di Enzo Ferrari. L'uomo che diede "lustro" all'Italia come pochi altri grazie alla sua ambizione OA Sport

Arezzo, 7 agosto 2023 – Spettacolo, emozioni e applausi per la Ginnastica Petrarca nel palcoscenico internazionale del World Gymnaestrada di Amsterdam. La società aretina ha partecipato alla massima m ...Il centro dell’Europa per un giorno. A Sulmona sette delegazioni delle città europee il 5 agosto per la XXI Giostra d’Europa per la Pace e dei Borghi più belli d’Italia con il patrocinio del Parlament ...