Ex gieffino da scandalo a Porto Cervo | superato ogni limite

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 14 agosto 2023) In queste ore è venuta fuori una notizia che sa davvero di clamoroso e che riguarda un ex protagonista del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione Deianera Marzano e Amedeo Venza. A quanto pare protagonista dell’accaduto, Giacomo Urtis, meglio noto come chirurgo dei Vip, che attualmente si trova in vacanza in Sardegna e ieri, in quel diL'articolo proviene da KontroKultura.