EVO 200 in promozione fino al 6 settembre a 7 | 90€

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 14 agosto 2023) EVO 200 è laCoopVoce che puoi attivare entro il 62023 al costo di soli 7,90€ al mese per sempre se effettui la portabilità del numero. CoopVoce propone la tariffa EVO 200 al costo di 7,90€ a tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero, anche i già clienti dell’operatore possono attivare questa offerta ma non gratuitamente. L’operatore virtuale su rete Tim offre anche la spedizione gratuita al proprio domicilio in caso di attivazione sul proprio portale. Tim 5G Power: Smart, Top o Unlimited per non avere limiti CoopVoce EVO 200: costi CoopVoce EVO 200 è la tariffa dell’operatore virtuale inal 62023: prevede attivazione e spedizione al costo di 10€ se attivi online. La tariffa ha un costo mensile di 7,90€ con chiamate illimitate, ...