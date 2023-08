Evira l' ex marito che tenta di violentarla | arrestata per tentato omicidio

(Di lunedì 14 agosto 2023) L'exhato un assalto sessuale nei suoi confronti e lei si è difesa con un coltello: il gip dispone l'arresto per la donna. Nessun addebito al momento per il presunto stupratore

E' finita in arresto, per tentato omicidio, la donna 35enne di origine straniera che l'altra sera a Marghera, per difendersi dall'exche voleva costringerla a un rapporto sessuale, lo ha evirato con un coltello da cucina. I riscontri eseguiti dagli agenti della squadra mobile, hanno indotto il pm di turno a disporre la ...

Taglia il pene all'ex marito 43enne che vuole abusare di lei: l'uomo è stato operato, anche la donna ferita ilmessaggero.it

Per questo motivo, la donna ha raccontato che l'ex marito ha tentato un assalto sessuale nei suoi confronti e lei, per evitare di subire uno stupro, si è difesa con un coltello da cucina, con il quale ...Sul marito, nonostante le dichiarazioni della donna, non è sta mossa ancora nessuna accusa: saranno da verificare i tentativi di violenza sessuale. Evira l’ex marito per sfuggire alla violenza ...