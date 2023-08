Evade perché non sopportava più la convivenza con la moglie

(Di lunedì 14 agosto 2023) Montoro: . I militari lo hanno denunciato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari Lascia gli arresti domiciliari e si consegna ai Carabinieri per farsi portare in carcere. È successo a Montoro, venerdì sera. Il 36enne, già sottoposto al provvedimento limitativo di libertà personale presso la propria abitazione dal mese di giugno 2023, ha spiegato ai Carabinieri di non tollerare più laforzata con lae di volere quindi scontare la sua pena in una struttura carceraria. I militari lo hanno denunciato con l’accusa di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Come si può intervenire Per provare a capirlo è necessario partire dall'inizio, cercando innanzitutto di comprenderesiin alcune città il fenomeno è meno diffuso.si ...I carabinieri della stazione di San Giuseppe lo hanno arrestato per evasionetrovato in un bar, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Quando i militari gli hanno chiesto per quale motivo ...Per lui i guai sono iniziati verso le 11 quando è stato rintracciato dai militari nel centro abitato della città che lo hanno subito riconosciuto, anchenegli ultimi tempi era già evaso altre volte. Dopo averlo fermato, e svolto le opportune verifiche, i Militari lo hanno fatto salire in auto e lo hanno accompagnato in Caserma in stato di ...