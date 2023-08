Europee | Renzi | ' spero che nessuno si allei con Afd | spero lo capisca qualche sovranista italiano'

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "I disabili in scuole separate: questo propone l'estrema destra tedesca. Follie disumane che alimentano l'odio e la paura del diverso.chesicon questa gente alle prossime. Eche loanchealleato di questi tedeschi". Lo scrive su Twitter Matteo, leader di Italia viva, riportando la pagina del Riformista in cui si riportano le parole di Bjorne Hocke, portavoce dell'Afd.

Infine, per, in vista delle, 'Meloni è salda. Magari cambierà qualcosa nella squadra'. Tra un anno, è la previsione dell'ex premier, 'sarà a capo di un governo rimpastato ma senza di ...E lei, per niente "la bella addormentata nel bosco" appena datale da Matteo, ha risposto: "Ci ... Spiegato che "è troppo presto per parlare delle elezionie che "sbaglia chi pensa che si ...In vista delledice: "Noi vogliamo giocare una partita decisiva in Europa occupando il centro, Forza Italia invece sta coi sovranisti. Facendo il 4%, possiamo ambire a una presenza ...

Europee: Renzi, ‘spero che nessuno si allei con Afd, spero lo ... Il Sannio Quotidiano

Si terrà il prossimo 15 ottobre il congresso di Italia Viva. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader Matteo Renzi nella sua enews. Il senatore ha elencato i ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Salario minimo, petizione online raccoglie 100mila firme: 'Arrivate in poche ore” ...