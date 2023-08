(Di lunedì 14 agosto 2023) Sulla piattaforma Max è statoun toccantein onore di, grande protagonista della serie. Ha lasciato tutti di stucco la notizia della morta del giovanissimo, scomparso a soli 25 anni il 31 luglio. Era divenuto celebre per il ruolo di Fezco aka Fez nella pluripremiata serie HBOe tutti i colleghi che hanno lavorato con lui, Zendaya compresa, hanno speso parole di elogio nei suoi confronti. Per rendergli omaggio la piattaforma Max ha deciso di inserire una grafica diprima dell'o pilota e deglidella seconda stagione. A scoprirlo sono stati i fan che hanno riportato la toccante aggiunta sui social. Prima degli ...

Era divenuto celebre per il ruolo di Fezco aka Fez nella pluripremiata serie HBOe tutti i ... Per rendergli omaggio la piattaforma Max ha deciso di inserire una grafica diprima dell'...... Donald Sutherland ed Eugenie Bondurant, saranno sostituiti dai più giovani Tom Blyth ( Billy the Kid ) ed Hunter Schafer (). Molte invece le novità assolute. Ci saranno ildel ......emergente Tom Blyth e Rachel Zegler di West Side Story e Hunter Schafer della serie. Nei ... la ragazzadel miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di ...

Euphoria: il tributo ad Angus Cloud aggiunto negli episodi su Max Movieplayer

Sulla piattaforma Max è stato aggiunto un toccante tributo in onore di Angus Cloud, grande protagonista della serie Euphoria.La madre di Angus Cloud, Lisa Cloud, ha condiviso un dolce tributo su Facebook per ricordare il defunto attore di Euphoria, serie che gli ha dato la ...