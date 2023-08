Etna in eruzione | chiuso l' aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 13 | 00 - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nuovain corso per l'. Cominciata nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 agosto, l'attività del vulcano è sfociata in queste ultime ore in una fontana di lava la cui nube eruttiva viene spinta dai venti in direzione sud, mentre sono numerose le segnalazioni di trabocchi lavici fuoriusc