++ Etna in eruzione | chiuso l' aeroporto di Catania ++

E' di nuovo caos all'aeroporto di Catania . Dopo l'incendio del mese scorso, ora a bloccare i voli è l'dell'. L'ultimo comunicato dell'Osservatorio etneo dell'Ingv spiegava che l'attività stromboliana nella tarda serata di ieri " è evoluta in fontana di lava" , producendo una nube ...Fontane di lava sono state ben visibili dal cratere di Sud/Est dalla tarda serata di ieri L'di nuovo in. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'attività stromboliana è evoluta in fontana di lava e sta producendo una nube eruttiva ...L'aeroporto di Catania è attualmente chiuso a causa dell'attività eruttiva dell'. Lo comunica la società che gestisce lo scalo sul proprio sito.

L’Etna si risveglia, maestosa fontana di lava nella notte: scatta il preallarme, l’aeroporto d ... MeteoWeb

(Adnkronos) – L’Etna di nuovo in eruzione. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l’attività stromboliana è evoluta in fontana di lava e sta producendo una ...Sono tornate in eruzione le Salinelle di Paternò, un fenomeno di vulcanesimo secondario e uno spettacolo della natura. Si tratta di una delle zone geologicamente più complesse d’Italia, oggetto di aut ...