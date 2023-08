Etna in eruzione | aeroporto di Catania chiude lo spazio aereo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Palermo, 14 ago. (Adnkronos) - L'di nuovo in. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'attività stromboliana è evoluta in fontana di lava e sta producendo una nube eruttiva che i venti disperdono in direzione Sud. Si osserva inoltre un trabocco lavico dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est. La società di gestione dell'dicomunica che fino alle ore 13 di oggi i settori diC1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. "Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi insolo dopo aver consultato la propria compagnia aerea - si legge in una nota - Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o ...

Etna in eruzione, chiuso l'aeroporto di Catania Agenzia ANSA

