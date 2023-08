Etna in attività | l' aeroporto di Catania resterà chiuso fino a martedì alle 6

(Di lunedì 14 agosto 2023) Non c'è pace per lo scalo Bellini diche aveva appena riaperto dopo l' incendio del 16 luglio . A fermare lo scalo etneo ci ha pensato la copiosa ricaduta di cenere lavica sollevata dall'...

'A causa dell'eruttiva dell'e della caduta di cenere, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 06:00 di domani 15 agosto ' si legge nella nota diffusa nel pomeriggio di oggi ...Fotogallery -in eruzione, chiuso l'aeroporto di Catania: disagi 14/08/23 Fotogallery - A Bardonecchia il giorno dopo l'esondazione: tutti al lavoro per spalare il fango 14/08/23 Fotogallery - ..."A causa dell'eruttiva dell'e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle 6 di domani. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti". Così in una nota ...