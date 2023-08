26 persone sono state uccise ieri in un attacco aereo a Finote Selam, la regione etiope di Amhara devastata dai combattimenti. Lo ha riferito un funzionario dell'ospedale locale e un residente ...20.00,attacco aereo su piazza:26morti Un attacco aereo è stato lanciato dall' esercito etiope su una piazza affollata nella regione di Amhara,uccidendo26 persone e ferendone più di 55. L'......della Sera nella quale spiega che su quel libricino che lui nascondeva " c'erano annotati... con rito benga, sulla Muraglia cinese in mandarino, in Tanzania come i Masai, incon la ...

Etiopia: almeno 26 morti per attacco aereo in regione Amhara Agenzia ANSA

Almeno 26 persone sono state uccise ieri in un attacco aereo a Finote Selam, la regione etiope di Amhara devastata dai combattimenti. Lo ha riferito un funzionario dell'ospedale locale e un residente ...Nairobi (Kenya), 14 ago. (LaPresse/AP) - Un attacco aereo è stato lanciato dall'esercito etiope su una piazza affollata nella regione di Amhara, uccidendo ...