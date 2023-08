Essiccare le erbe aromatiche | le tecniche giuste

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 agosto 2023) Mia nonna sapeva ancheleper conservarle a lungo e utilizzarle anche fuori dalla stagione balsamica. Raccoglieva radici, fiori, foglie, frutti. Sapeva scegliere sempre il momento migliore dell’anno e conosceva nel dettaglio gli scopi terapeutici, non perché avesse studiato botanica o si fosse in qualche modo documentata, ma per una saggezza antica e popolare, impressa nel DNA della sua anima e tramandata nei secoli. Una volta raccolte le parti utili delle piante officinali, procedeva quasi immediatamente a preparare gli oleoliti freschi quando possibile, con una parte del raccolto; faceva seccare il resto subito perché non marcissero e andassero vanificate le loro proprietà. Le scuoteva per liberarle da insettini, terriccio e polvere, poi si metteva subito all’opera. In questo modo, prolungava all’infinito o ...