sono statea Odessa nella notte, secondo la pubblicazione ucraina Obshestvennoye. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Klimenko Time ha riferito dia Odessa in ...Fortisi sononella notte a Odessa. Il bombardamento, molto probabilmente, è stato effettuato con droni. "Ogni occupante distrutto, tutte le unità di equipaggiamento russo bruciate, il ...Si sonoe sirene ma non ci sono stati danni o vittime. Dopo il primo attacco le autorità russe hanno avvolto l'infrastruttura con fumo bianco in modo da scoraggiare ulteriori azioni ...

Esplosioni udite a Odessa, allerta aerea nella regione La Prealpina

Sette morti in un attacco dei russi a Kherson: è stata praticamente sterminata una famiglia. Si registrano assalti o tentati assalti con droni da una parte e dall’altra e nella notte ad Odessa sono ...Esplosioni sono state udite a Odessa nella notte, secondo la pubblicazione ucraina Obshestvennoye. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Klimenko Time ha riferito di esplosioni a Odessa in preced ...