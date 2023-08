Esonda un torrente a Bardonecchia | il comune sepolto da fango e cumuli di detriti

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo l'zione di un, provocata da una frana che si e' staccata in alta montagna per un nubifragio, la notte tra il 13 e il 14 agosto, ildi(Torino), in Val di Susa, ...

Dopo l'esondazione di un, provocata da una frana che si e' staccata in alta montagna per un nubifragio, la notte tra il 13 e il 14 agosto, il comune di Bardonecchia (Torino), in Val di Susa, si e' svegliato sepolto ...Si sospetta che a causare l'esondazione delsia stata una frana in alta quota, dovuta alle forti piogge. A Bardonecchia era in corso la festa di sant'Ippolito: l'improvvisa esondazione ha ...Un possibile distacco parziale del monte Frejus, nella serata di ieri, ha causato l'esondazione delomonimo e del Rio Merdovine nel centro di Bardonecchia, in provincia di Torino. Gravi danni e un bilancio che al momento parla di un ferito non grave, 120 persone sfollate, ritrovati i 5 ...

Esonda torrente a Bardonecchia (Torino) dopo nubifragio: 120 sfollati e un ferito, trovati i 5 dispersi Fanpage.it

Dopo l'esondazione di un torrente, provocata da una frana che si e' staccata in alta montagna per un nubifragio, la notte tra il 13 e il 14 agosto, il comune di Bardonecchia (Torino), in Val di Susa, ...TORINO (ITALPRESS) - Fango e detriti hanno invaso il centro di Bardonecchia, nella città metropolitana di Torino, nella Val di Susa, dopo l'esondazione del torrente Frejus. I vigili del fuoco hanno ...