Esonda torrente Bardonecchia | tsunami di fango investe la città

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Agenzia Vista) Torino, 14 agosto 2023 Una colata diha travolto questa notte il centro di(TO), nella Val di Susa: salvate dai vigili del fuoco 6 persone che si trovavano in un camper travolto da acqua e. Istituito stanotte un posto di comando avanzato per la gestione delle operazioni di soccorso che vedono impegnati 50 vigili del fuoco. Esclusa stanotte dopo il controllo da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco la presenza di persone all'interno delle auto travolte. Sono in corso le ricerche di eventuali persone disperse in acqua lungo il corso deldafino al centro abitato di Boulard più a valle. Ecco le immagini delle strade invase dal. Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Bardonecchia è invasa dai detriti dopo l'esondazione dele la colata di fango che nella notte hanno colpito il comune in provincia di Torino. I vigili del fuoco hanno istituito un posto di comando avanzato per la gestione del soccorso e sono al ...Dopo l'esondazione di un, provocata da una frana che si e' staccata in alta montagna per un nubifragio, la notte tra il 13 e il 14 agosto, il comune di Bardonecchia (Torino), in Val di Susa, si e' svegliato sepolto ...Sono in corso le ricerche di eventuali persone disperse in acqua lungo il corso delda Bardonecchia fino al centro abitato di Boulard più a valle'. Intanto il Comune ha fatto sapere che, in ...

Val di Susa, esonda torrente a Bardonecchia. Rintracciati i 5 dispersi, 60 sfollati. Nei video lo tsunami di fango QUOTIDIANO NAZIONALE

Una colata di fango ha travolto questa notte il centro di Bardonecchia (TO), nella Val di Susa: salvate dai vigili del fuoco 6 persone che si trovavano in un camper travolto da acqua e fango. Istituit ...Bardonecchia, in Val di Susa, è stata colpita ieri sera da ciò che può essere descritto come un vero e proprio tsunami di fango e detriti. Questo disastroso evento è stato scatenato da un’improvvisa p ...