Esonda il torrente a Bardonecchia | uno tsunami di fango | 5 dispersi Sfollate 120 persone

Si sospetta che a causare l'esondazione delsia stata una frana in alta quota, dovuta alle forti piogge. Nella cittadina piemontese era in corso la festa di S. Ippolito, l'esondazione ...Violenta ondata di maltempo a Bardonecchia, dove un alluvione ha provocato l'esondazione del corso delFrejus all'interno del centro urbano. L'evento, verosimilmente scatenato da un distacco parziale del monte omonimo, ha causato danni significativi e ha richiesto un massiccio intervento delle ...A Bardonecchia, Torino, dove ieri sera si è abbattuto un violento nubifragio che ha provocato l'esondazione di un, risultano 5 persone disperse. Sono almeno 120 sfollati ospitati nel campo della Croce Rossa italiana e in alcuni alberghi della zona. Il commissariato locale della cittadina nel Torinese è ...

Nubifragio a Bardonecchia, esonda il torrente Merdovine: 5 dispersi Sky Tg24

Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia (Torino), in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla montagna nelle prime ore della serata di domenica. P ...Al traffico consueto nel periodo delle vacanze si aggiunge un imprevisto: siamo sull'autostrada A2 del Mediterraneo, e a bloccare la circolazione ci ha pensato una mucca. Saint-Tropez, ...