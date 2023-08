Erutta l’Etna | fiumi di lava e cenere | aeroporto di Catania chiuso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 agosto 2023) Zampilli disono comparsi ieri, domenica 13 agosto, nel cielo di. L’Osservatorio etneo dell’Ingv ha confermato infatti chehato di nuovo in tarda serata, con fontane diben visibili dal cratere Sud-Est. Dopo gli incendi che nello scorso mese hanno devastato diversi ettari in Sicilia, l’diFontanarossa chiude nuovamente per l’eruzione vulcanica, con numerosi disagi per chi è in partenza dall’isola. Ingv: “Nube eruttiva dispersa verso Sud” L’ultimo comunicato dell’Osservatorio etneo dell’Ingv spiegava che l’attività stromboliana nella tarda serata di ieri, domenica 13 agosto, “è evoluta in fontana di”, producendo una nube eruttiva dispersa dai venti in direzione Sud. Si ...