“Errore nel valutare il consenso” | assolti a Firenze due imputati di stupro di gruppo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) Non punibili “persul fatto che costituisce il reato”. Questa la motivazione con cui due giovani, 19enni all’epoca dei fatti, sono statidall’accusa di violenza sessuale diper aver abusato di una coetanea durante una festa in provincia di. Nelle motivazioni, riportate dal Tirreno, si legge che glihanno sbagliato a considerare valido ildella vittima in una situazione in cui lei, ubriaca, non era in grado di manifestarlo: un'”errata percezione” che, secondo il giudice, “se non cancella l’esistenza oggettiva di una condotta di violenza sessuale, impedisce di ritenerla penalmente rilevante“. Secondo quanto emerso nel corso del processo, infatti – riporta sempre il quotidiano toscano – già in passato la ragazza aveva avuto rapporti con uno ...