Erba bergamasca all’Allianz Arena | Limonta rifà il campo del Bayern Monaco

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 agosto 2023)per i campioni di Germania. Il nuovo terreno di gioco dell’Allianz, lo stadio del, è fimato daSport, azienda di Cologno al Serio specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione dei migliori campi inartificiale e ibrida. Proprio nella settimana di avvicinamento al primo impegno della stagione, la Supercoppa di Germania da disputare sabato (12 agosto) in casa contro il RB Lipsia, i giardinieri hanno posato le nuove zolle. Orobiche. I lavori di sostituzione dell’sono iniziati lunedì sotto gli occhi vigili del direttore generale dell’Allianz, il signor Jürgen Muth, e sono stati completati nel giro di pochi giorni, in tempo per l’esordio dei ...