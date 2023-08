(Di lunedì 14 agosto 2023) I due pass olimpici messi in palio agli Europei 2023 didell’, disputati nello scorso fine settimana a Le Pin au Haras, in Francia, sono stati assegnati a Belgio e Paesi Bassi, che sono state le uniche due formazioni non ancora qualificate a completare le tre prove con tre binomi su quattro. Rinviato ancora l’appuntamento con laper, ed ora laCup assume i connotati delper gli azzurri, in quello che si trasformerà in un duello rusticano con la Spagna, nel quale i risultati delle ultime due tappe saranno decisivi. In stagione si sono già disputate sei prove della EventingCup, che ne conta otto in tutto dopocancellazione di ...

far questo saranno aperte ancora di più le porte alla partecipazione di chi con il cavallo lavora, fa sport, si diverte, a cominciare dalle scuole didel comprensorio, che saranno ...far questo saranno aperte ancora di più le porte alla partecipazione di chi con il cavallo lavora, fa sport, si diverte, a cominciare dalle scuole didel comprensorio, che saranno ...... in tanti anni di attività ha ospitato tutti i grandi nomi dell'italiana e mondiale e ... A pochi metri la fiaschetteria da Sami, un punto di ritrovo importantetutti, cavalieri e ...

Equitazione, per l'Italia del completo la Nations Cup diventa l'ultima spiaggia per la qualificazione olimpica OA Sport

Nulla cambia dopo il salto ostacoli e così i verdetti che si preannunciavano ieri arrivano inesorabili per quel che riguarda l'Italia agli Europei 2023 di completo dell'equitazione, conclusi a Le Pin ...Giornata travagliata, sia in generale sia per quel che riguarda l'Italia, agli Europei 2023 di completo dell'equitazione, in corso a Le Pin au Haras, in Francia, dove si assegneranno, oltre ai titoli ...