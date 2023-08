Empolimania | esordio pessimo | ma per preoccuparsi è fin troppo presto | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 14 agosto 2023) 2023-08-14 00:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Inutile provare a nascondersi dietro un dito. L’Empoli che è uscito sconfitto dal match d’stagionale, 2-1 per mano del Cittadella nel primo turno di Coppa Italia, ha offerto una prova non all’altezza e ha cancellato dalla mente dei tifosi ciò che aveva fatto di buono nel finire della scorsa stagione. Nonostante il vantaggio trovato praticamente per caso, che sembrava poter spianare la strada verso una vittoria apperentemente scontata, la squadra in realtà ha sempre faticato. Non è mai riuscita ad imporre il proprio gioco né a pressare con effiicacia gli avversari. Ha provato a uscire dalla pressione avversaria con il possesso palla, partendo addirittura dalla propria area di rigore, ma non è mai uscita con qualità e velocità. Il centrocampo ...