Emorragia intracerebrale dopo l’estrazione di un dente | 60enne affetto da una rara malattia genetica

(Di lunedì 14 agosto 2023) Unaustraliano è stato ricoverato d’urgenza in ospedale con un’essersi sottoposto a un comune intervento odontoiatrico:di un. Il paziente è stato trasferito al pronto soccorso con nausea, vertigini, deambulazione difficoltosa e occhi rivolti a sinistra, una condizione neurologica severa scatenata dal sanguinamento nel tessuto cerebrale. Grazie agli approfonditi esami diagnostici cui è stato sottoposto l’uomo, i medici hanno potuto determinare che erada CADASIL, acronimo di Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy, ovvero Arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia. Cos’è la sindrome CADASIL Per ...