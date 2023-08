Emergenza a Bardonecchia Torino | Tsunami di fango causa feriti e sfollati | trovati i dispersi

(Di lunedì 14 agosto 2023)- Una violenta colata die detriti ha colpito, incantevole località in Alta Valle di Susa, sotto la spinta di un nubifragio abbattutosi domenica sera. L'evento ha provocato un ferito di lieve entità e ha costretto oltre 120 persone a cercare rifugio altrove. Fortunatamente, i cinque individui che erano stati segnalati comesono stati successivamente rintracciati. Le devastanti conseguenze del nubifragio sono state evidenziate dalle immagini e dai video che si sono rapidamente diffusi sui social media, mostrando un'impressionante ondata diche si è alzata per diversi metri di altezza. Le forze dei vigili del fuoco si sono immediatamente mobilitate, salvando sei persone intrappolate a bordo di un camper trascinato dalla furiosa colata d'acqua, ...

Il sindaco di, Francesco Avato, ha dichiarato lo stato die ha chiesto l'intervento del governo per affrontare la situazione. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto ......del settore viabilità della Città metropolitana è al lavoro da stanotte per affrontare l', ... 'Siamo vicini al Comune di, ai suoi cittadini, ai commercianti, ai turisti in un ...Alcuni automezzi sono stati ispezionati fino a quasi 10 km di distanza dall'abitato di. Nel corso della notte, inoltre, si è proceduto con l'evacuazione di un gruppo di campeggiatori ...

Emergenza Bardonecchia: in arrivo anche la Protezione Civile della ... L'Agenda News

In questa edizione: Genova ricorda il crollo del ponte Morandi. Frana di fango a Bardonecchia, 120 sfollati. L'Etna erutta, chiuso aeroporto di Catania. Incendi Hawaii, almeno 96 vittime. Fiamme in un ...Un tragico nubifragio a Bardonecchia ha provocato l'esondazione del torrente Merdovine: un'ondata di fango si è abbattuta sul paese ...